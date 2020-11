Conversescion 12 novembre – Enrico Marletta e Antonio Paddeu

Oggi a Conversescion Viviana Dalla Pria affronta la continegente situazione epidemica, tema che sin’ora abbiamo sempre lasciato alla redazione. Con Enrico Marletta, giornalista del quotidiano La Provincia di Como, responsabile delle pagine di Economia e dell’inserto “Imprese & Lavoro”, trattiamo i risvolti economici della crisi. Con il dottor Antonio Paddeu, pneumologo dell’ospedale di Cantù e dell’ospedale Sant’Anna, entriamo nel contesto sanitario dell’epidemia. Infine un consiglio per quando si potrà tornare a muoversi, le passeggiate in bici o a piedi lungo le ferrovie abbandonate che Ornella D’Alessio ha raccolto nella guida “VIE VERDI sui tracciati ferroviari dismessi itinerari in tutta Italia da fare in bicicletta o a piedi” edito da Cinquesensi

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-12112020/