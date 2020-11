Quasi 60 minuti per parlare con i nostri lettori. Spiegare, chiarire i punti oscuri, cercare di rendere meno difficile l’interpretazione del Dpcm in vigore da qualche giorno. IL presidente del consiglio regionale – Alessandro Fermi – non è mancato neppure oggi all’pauuntamento con lka linea diretta del mercoledìm a CiaoComo. E sono fioccate decine di domande su spostamenti e negozi aperti, tra limitazioni e attività all’aperto. Sopra iul video con l’intera puntata di oggi.

Foto 2 di 2



Non sono mancati anche tantissimi messaggi di auguri per Alessandro, oggi al traguardo dei 46 anni. Affetto a piene mani da parte dei lettori di CiaoComo che ormai da mesi hanno imparato ad apprezzarlo per chiarezza e precisione.

NOTA IMPORTANTE: Settimana prossima il presidente Fermi sarà da noi in orario e giorno differente. Verrà a trovarci, per dare le indicazioni ai lettori, alla vigilia della scadenza della seconda settimana di lockdown. Giovedì 19 novembre dalle 17,30 (salvo contrattempi) e per 60 minuti con voi per tutte le indicazioni a poche ore dalla fine dei 15 giorni di osservazione. Quando la Lombardia – ma lui stesso è apparso molto scettico ad oggi – potrebbe anche passare in fascia di rischio arancione rispetto alla rossa. Vi aspettiamo la prossima settimana per un’altra linea diretta piena di domande e risposte.