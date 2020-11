Dati sempre allarmanti per l’emergenza sanitaria in Lombardia. Oggi i tamponi effettuati oggi sono 52.712, i nuovi positivi 8.180. Il rapporto è pari al 15,5%. I guariti/dimessi sono 1.615. Nel comasco 958 nuovi contagi (persone che sono in isolamento con i rispettivi familiari), a Varese discesa dagli oltre 3.000 di ieri: siamo a 943 oggi. Il comasco, dunque, seconda provincia – dopo Milano – per numero di persone positive in questo mercoledì 11 novembre.

Da segnalare anche i 56 ricoverati in terapia intensiva nella Regione, 225 nei reparti normali. E ci sono oggi ben 152 decessi in Lombardia, numero alto e drammatico. Decessi legati a patologie Covid anche se, spesso, aggravati da altre pregresse patologie.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 52.712, totale complessivo: 3.377.673

i nuovi casi positivi: 8.180 (di cui 443 ‘debolmente positivi’ e 69 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 124.025 (+1.615), di cui 6.664 dimessi e 117.361 guariti

in terapia intensiva: 764 (+56)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.907 (+225)

i decessi, totale complessivo: 18.723 (+152)

I nuovi casi per provincia: