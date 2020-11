Coronavirus: La Rete è Live II – episode 5

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

Anche oggi tante segnalazioni di spettacoli ed altri eventi online:

Scienza & Fantascienza all’Università dell’Insubria: l’umanità davanti alla paura e alla morte

Terzo appuntamento all’Università dell’Insubria per l’ottava edizione del seminario Scienza & Fantascienza, organizzato da Paolo Musso, dedicato al tema «Non solo virus – I nemici invisibili» e aperto al pubblico esterno oltre che agli studenti di Scienze della comunicazione. Mercoledì 11 novembre alle 14.30, a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams, focus sul tema «È per il vostro bene… ma anche no: umanità e potere davanti alla paura e alla morte». Sono previsti interventi di: Gianfranco De Turris, critico di fantascienza; Paolo Bellini, docente di Filosofia della politica all’Insubria; Rosanna Pozzi, docente di Letteratura italiana al Liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio; Francesca Zanetto, medico dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba.

«In questo incontro – spiega Paolo Musso – parleremo degli altri nemici invisibili che ci minacciano di questi tempi oltre al virus, ovvero la paura, la disinformazione, il controllo sociale e l’uso strumentale che il potere può cercare di farne. Ma cercheremo anche di capire cosa può permetterci di vivere queste circostanze drammatiche in modo più umano, per esempio attraverso una rilettura delle pagine della peste nei Promessi Sposi».

A questa pagina il link per seguire l’incontro:

https://www.uninsubria.it/eventi/scienza-fantascienza-cosa-pu%C3%B2-reggere-di-fronte-alla-paura-e-alla-morte

Maggiori informazioni sul seminario, che termina mercoledì 25 novembre alle 14.30:

https://www.uninsubria.it/eventi/rassegna/scienza-fantascienza-2020

Storie digitali @Museoscienza: podcast ed esperienze interattive

Mercoledì 11 novembre – L’attualità scientifica con Barbara Gallavotti

A partire da giovedì 5 novembre 2020 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano chiude al pubblico, ma continua a dialogare con il suo pubblico attraverso Storie Digitali @Museoscienza, un progetto che diventa parte integrante della sua offerta culturale, nato per raccogliere tutte quelle esperienze e narrazioni che valorizzano e rafforzano, attraverso i linguaggi del digitale , le collezioni, i temi, le metodologie educative, l’attualità scientifica.

Storie Digitali @Museoscienza vivono sia in una sezione dedicata all’interno del sito web del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, sia sui suoi canali social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) con rubriche regolari e un hashtag comune aggregatore (#StorieDigitali)

https://www.museoscienza.org/it

BookCity eventi Online

Mercoledì 11 fino a Domenica 15 novembre

https://bookcitymilano.it/eventi

Quanto una vita è un seme

Ore 16.00

In omaggio a #terranostra ricordiamo la figura di Pia Pera, scrittrice e giardiniera. Lo facciamo l’11 novembre al Convento Sant’Antonio dei frati minori a Milano scambiandoci dei semi, che sintetizzano in un chicco il ciclo di vita e morte che la natura rinnova ogni anno. Lo facciamo scambiandoci parole: quelle di Pia e quelle scritte su di lei nei libri. Che, a loro volta, non sono altro che semi, di pensieri e di azioni future.

Impressioni della terra

Ore 20.00

#BCM2020 apre con un intervento della scrittrice e saggista britannica Zadie Smith. L’autrice di “Denti Bianchi” e “Questa strana e incontenibile stagione”, in dialogo con Edoardo Vigna, ci accompagnerà in un viaggio alla definizione del ruolo che la letteratura può giocare nel comprendere la realtà in cui viviamo, fra giustizia sociale, inclusione, multiculturalismo e pandemia.

Sul palco anche il filosofo evoluzionista Telmo Pievani con un intervento dedicato al focus di #BCM2020: TerraNostra.

A completare la serata l’intervento musicale de LaFil – Filarmonica di Milano con un programma che spazia da Ives a Strauss, Debussy e Mahler.

Settimana Internazionale della Gentilezza

https://www.italiagentile.com/settimana-della-gentilezza

Mercoledì 11 novembre ore 21:30

Mentoring aperto My Life Design Academy con Daniel Lumera

Un incontro speciale con Daniel Lumera dove rifletteremo ed esploreremo il concetto di una nuova leadership, la Leadership Gentile. Per celebrare la Settimana Internazionale della Gentilezza, l’incontro del mese di novembre dedicato unicamente agli iscritti My Life Design Academy apre le porte e si fa dono.

Insieme a Daniel Lumera, ideatore del movimento Italia Gentile, autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere.

CIAKPOLSKA FILM FESTIVAL

Dal 10 al 16 novembre 2020

in visione gratuita su www.cinetecamilano.itIl meglio del cinema polacco contemporaneo, da Wajda a Skolimowski in streaming gratuito

Il festival, promosso dall’Istituto Polacco di Roma, giunge quest’anno alla sua ottava edizione. Sarà un’edizione speciale, interamente online e con alcuni dei film più belli proiettati in sala nelle edizioni precedenti, compresi i capolavori di maestri del cinema polacco come Jerzy Skolimowski e Andrzej Wajda.

Dal 10 al 16 novembre, sulla piattaforma streaming di Cineteca Milano, si potranno vedere gratuitamente sette grandi film di una tra le più dinamiche e apprezzate cinematografie europee di oggi. L’ edizione di quest’anno ospiterà inoltre la sezione speciale “Uomo e natura”. Si tratta di una sezione tematica, organizzata in collaborazione con il Krakow Film Festival, con sei documentari acclamati sia per il loro valore artistico che per la capacità di riflettere sulla sempre più urgente questione ambientale, approfondendo con sguardi diversi i molteplici rapporti che l’uomo stabilisce con il mondo che lo circonda.

L’ ottava edizione di CiakPolska Fim Festival è organizzata da Istituto Polacco di Roma e CortoItaliaCinema, cofinanziata da Polish Film Institute e Consolato Generale della Repubblica di Polonia di Milano, in collaborazione con Cineteca Milano e Krakow Film Festival.

Rassegna HOME dello Spazio Foce Lugano

Mercoledì 11 novembre, il recital interpretato da Emanuele Santoro “Uno nessuno e centomila” (e.s. teatro) verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 20:30

e.s.teatro

Di: Luigi Pirandello

Adattamento: Emanuele Santoro

Voce recitante: Emanuele Santoro

Le famose “maschere” di Pirandello, sono quelle che ogni giorno siamo costretti ad indossare per nascondere chi siamo realmente e farci accettare dalla società e dalle persone che conosciamo, e che di conseguenza ci costringono ad adattare il nostro essere in base ai nostri interlocutori, col risultato di essere sempre diversi ma senza un’identità ben precisa. Quindi chi siamo? Uno? Nessuno? Centomila?

Il protagonista, Vitangelo Moscarda, scopre un difetto al naso che non si era mai reso conto di avere. Non vede allora solo un volto nuovo, ma un insieme di centomila forme differenti che lo fanno esistere solo in funzione delle proiezioni altrui. Comprende di possedere tante diverse personalità quante gli altri gliene attribuiscono, e la sua identità si frantuma, crolla. Così decide di cambiare radicalmente il suo stile di vita, nella speranza di scoprire chi sia veramente, e a quale proiezione di sé corrisponda il suo animo.

Nel suo tentativo di distruggere i centomila estranei che vivono negli altri, le centomila concezioni che gli altri hanno di lui, viene preso per pazzo dalla gente. Moscarda è il forestiere della vita, colui che ha capito che le persone sono schiave degli altri e di se stesse. Vede gli altri vivere in questa trappola, ma neanche lui ne è completamente libero: il fatto che la gente l’abbia preso per pazzo è la dimostrazione che non è possibile distruggere le centomila immagini, a lui estranee, che gli altri hanno di lui.

Per accedere alle dirette streaming basterà collegarsi alla nostra pagina dedicata www.luganoeventi.ch/it/streaming