L’attuale emergenza sanitaria non permette di organizzare escursioni ed eventi in presenza, ma con questa iniziativa il Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como è vicino ai suoi utenti anche in questo periodo. È stata programmata, infatti, una visita virtuale a uno dei luoghi di maggior interesse artistico per il quale, spesso, le visite si devono prenotare con mesi di anticipo. Anche se non in presenza, quindi, perché non cogliere l’occasione per fare questa esperienza virtualmente? Il tutto insieme a guide esperte che vi accompagneranno e illustreranno storie e curiosità: Valentina Binda e Cristina Silvera.

Visita virtuale al Cenacolo Vinciano in alta definizione

Approfondimento dei dettagli della pittura del Cenacolo di Leonardo: Ciò che si credeva di conoscere si rivelerà in un modo nuovo con l’emozione di un incontro ravvicinato. Una piattaforma virtuale per un viaggio nei particolari della pittura di Leonardo del Cenacolo di Santa Maria delle Grazie.

La visita guidata si può seguire da pc o tablet, connessi a internet, facilmente e senza dover scaricare nessun programma. Per una fruizione ottimale dell’alta risoluzione si sconsiglia l’utilizzo dello smartphone

Domenica 22 novembre – ore 17.45 (termine iscrizioni il 14/11) e Domenica 27 dicembre – ore 17.45 (termine iscrizioni il 17/12).

La durata prevista è di circa 45 minuti, con un numero massimo di 35 connessi/iscritti per singola data.

Al momento dell’iscrizione va fornito l’indirizzo mail a cui verrà inviato il link per seguire la visita virtuale. Per il pagamento contattare direttamente Valentina Binda – 3473797111 – info@karisevents.com

Quota di partecipazione: euro 10,00 a connessione

Un’altra proposta interessante è quella del Corso virtuale “Impariamo a guardare i dipinti” utilizzando lo sguardo esperto dei grandi conoscitori e critici d’arte.

Sono previsti una serie di incontri “virtuali” in cui non ci sia solo lo spazio per chi insegna, ma la possibilità di esercitarsi e valutare il proprio percorso. Per aiutare ad accogliere nuove opere di buona arte nel pantheon privato che ciascuno conserva nei propri occhi e nel proprio cuore, l’obiettivo è imparare a guardare i dipinti con pazienza e lentezza, utilizzando lo sguardo esperto dei grandi conoscitori e critici d’arte.

Blocco A per iniziare: L’arte come strumento per migliorare la nostra vita. I periodi della storia dell’arte: un dibattito aperto. Le declinazioni dell’arte: i generi artistici

Rispettivamente lunedì 11-18-25 gennaio 2021 – dalle ore 20.45

Blocco B come si guarda un dipinto: Davanti al dipinto: come e cosa dovrei guardare? Esercitare il gusto: la qualità dell’opera d’arte. Conoscere i protagonisti: i pionieri, i più importanti nomi della critica d’arte e le diverse metodologie.

Rispettivamente lunedì 01-08-15 febbraio 2021 – dalle ore 20.45

Blocco C acquisire le chiavi di lettura: Il soggetto e la sua trattazione, lo spazio e la prospettiva. Il dettaglio e la visione di insieme. Dalla psicologia alle neuroscienze.

Rispettivamente lunedì 22 feb. 01-08 marzo 2021 – dalle ore 20.45

Tutti gli incontri comprenderanno sempre uno spazio di intervento per i partecipanti; le lezioni avverranno in diretta su piattaforma LiveWebinar e non potranno essere registrate. Gli iscritti dovranno disporre di un pc di nuova generazione, con audio e microfono funzionanti, connessi in modo stabile alla rete internet tramite browser GoogleChrome, senza dover scaricare nessun programma.

Iscrizioni entro il 17/12

Quote di partecipazione: euro 50,00 a persona per ciascuno singolo blocco; euro 140,00 a persona per l’intero corso (A+B+C). il corso si terrà con minimo 15 e massimo 20 partecipanti.

Il giorno precedente a ogni lezione i partecipanti riceveranno una mail con il relativo collegamento. Per il giorno 14/12 alle 19.30 sarà disponibile un momento di prova della piattaforma.

Per informazioni:

sistema@ovestcomobiblioteche.it

info@karisevents.com