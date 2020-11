Tornano “I Nipoti di Babbo Natale”, anche con la pandemia

L’edizione di Nipoti di Babbo Natale di quest’anno sarà ancora più significativa, a concludere un 2020 che ha riservato grandi difficoltà e sofferenze, soprattutto alle persone anziane, e ancora di più a chi vive in una struttura residenziale. C’è chi, nei due anni di vita del progetto, ha voluto fare un giro su una potente motocicletta e chi, invece, voleva volare in aereo, anche se all’ultimo momento ci ha ripensato. C’è chi ha espresso il desiderio di coltivare l’orto pur stando su una sedia a rotelle e, grazie alle ragazze del calcio Como femminile, ha ricevuto in dono un tavolo-orto alla giusta altezza, c’è chi aveva una voglia matta di tornare a fare a mano le orecchiette, chi desiderava un dolce, un libro o una sciarpa. Desideri, dunque, dai più ambiziosi ai più semplici, a partire dai quali l’iniziativa promuove un significativo momento di ascolto dell’anziano, e permette di rielaborare i vissuti dolorosi di questi mesi e le paure rimaste per rivolgere uno sguardo fiducioso al futuro, nell’attesa di incontri felici.

Il sito www.nipotidibabbonatale.it raccoglie i desideri degli ospiti di strutture per anziani e dà la possibilità a chiunque di realizzarli, così tutti possono davvero rendere reale il sogno di un anziano che vive in casa di riposo: un piccolo gesto che si trasforma in qualcosa di magico. Il prof. Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia e Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria crede in Nipoti di Babbo Natale. «Nipoti di Babbo Natale funziona anche se tutto si ferma, anche se siamo bloccati. A Natale sarà presente: farà ricordare a chi è all’interno delle case di riposo la generosità di chi sta fuori, farà sentire agli anziani che anche per loro c’è uno spazio di Natale, uno spazio di amore, di affetti e di vicinanza. Il dono farà capire a tutti noi che il blocco del Covid è stato superato dall’affetto e dall’amore intelligente di Nipoti di Babbo Natale».

L’edizione 2020 prenderà il via da lunedì 16 novembre: le persone che realizzeranno i desideri degli anziani, diventeranno nipoti di Babbo Natale: sul portale www.nipotidibabbonatale.it sceglieranno il desiderio da esaudire, ricercheranno il regalo perfetto e lo accompagneranno con un messaggio, un augurio. Il momento della consegna diventerà magico per entrambi: due sconosciuti si incontreranno, seppure virtualmente, e doneranno l’uno all’altro affetto e calore. Il tempo trascorso insieme sarà il dono.

Nipoti di Babbo Natale è un progetto dell’Associazione Un Sorriso in Più Onlus realizzato grazie al sostegno di C. Tessile S.p.A. di Guanzate, Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Comasca Onlus e Serenity S.p.A. di Fino Mornasco. Media partner: LaCasadiRiposo.it. Durante l’edizione 2019 (la seconda edizione del progetto) 91 case di riposo di tutta Italia hanno raccolto 2.550 desideriche sono stati tutti realizzati grazie al grande coinvolgimento e alla grande partecipazione dei generosi nipoti di Babbo Natale, che sarebbero stati pronti a esaudirne molti di più.