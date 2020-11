E il derby torna in forte dubbio, Incertezza totale per la sfida di domenica prossima tra Cantù e Olimpia Milano. Perchè ieri sera – con tanto di post sulla pagina ufficiale – il club meneghino ha annunciato la positività di numerosi giocatori del rooster. Oggi tamponi su chi è risultato negativo, l’esito atteso non prima di metà settimana. Ma è evidente che la sfida con Cantù, ora come ora, è davvero in dubbio. Tanto più che nella San Bernardo di coach Pancotto i casi di positività sono ancora quattro.

Già effettuati – ieri – i tamponi, ma l’esito non c’è ancora. Se il rooster tornerà Covid free allora si che la squadra potrà totrnare in campo, almeno per gli allenamenti dopo lo stop di queste settimane. Ma ora c’è da fare i conti con i positivi di Milano e il derby è di nuovo in forte dubbio.