Non resta che piangere. Ma per restare aggrappati alla speranza, anche in un momentaccio simile, ecco che gli ambulanti comaschi ancora una volta cercano di arrangiarsi. E di rimettersi in gioco dopo il calo -. secco – di questi giorni dei clienti. Comaschi, certo, ma ticinesi in particolare, impossibilitati ad uscire per fare acquisti qui nei padiglioni di via Mentana a Como. Viaggio tra le bancarelle aperte (a differenza che quelle dei colleghi in viale Battisti) di CiaoComo oggi pomeriggio. E con noi il preisdente Claudio Casartelli.

Qui l’elenco aggiornato e compelto di chi ha aderito alla consegna a domicilio per far fronte alla crisi. Era già successo in primavera, ora ci riprovano. “Da noi qualità e prezzi adeguati“, così Casartelli nella nostra diretta del pomeriggio.