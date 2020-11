Conversescion 10 novembre – Andrea Balzaretti e Giuseppe Rondinelli

Oggi Conversescion è condotta da Claudia Fasola e si inizia, come sempre nel lockdown, da Maria Sorbi, giornalista de Il Giornale, con le ultime notizie a proposito del vaccino che sembra imminente. A seguire ospitiamo due “leoni” della radio a Como, Andrea Balzaretti e Giuseppe Rondinelli che torna davanti ai microfoni dopo un lunghissimo periodo di assenza, ed è una fortuna che sia tornato. In chiusura Viviana Dalla Pria qui nei panni di mamma e non di giornalista.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-10112020/