Cofanetto Champagne: un’idea regalo perfetta per Natale

Siete in cerca dell’idea regalo perfetta per Natale? Non c’è niente di meglio di un bel cofanetto di Champagne pregiati, come quelli proposti da Millesima, uno dei portali più famosi per quanto riguarda la vendita online di vini. Quella del cofanetto di Champagne è stata una delle idee regalo più gettonate nel 2019 e sembra proprio che quest’anno le vendite saranno ancora di più, considerando anche il periodo che stiamo vivendo. Ai tempi del Covid infatti lo shopping è diventato virtuale: sempre più persone preferiscono fare acquisti online ed è comprensibile, visto che in molti nemmeno possono uscire di casa.

Vediamo però quali sono i cofanetti di Champagne di Millesima più interessanti da regalare a Natale per fare una bellissima figura.

Cofanetto champagne Ruinart

Il cofanetto di Champagne Ruinart proposto da Millesima è una vera e propria chicca: perfetto per chi desidera fare un figurone regalando due bottiglie d’eccellenza. Parliamo infatti della più antica e rinomata Maison, che produce Champagne dal 1729. Il cofanetto, elegante e raffinato, è in legno e racchiude al suo interno due etichette d’eccezione: il Blanc de Blancs ed il Brut Rosé. Delle bottiglie che sicuramente saranno apprezzate e che sono riconoscibili ancora prima dell’assaggio.

Cofanetto Dom Ruinart 2007

Per veri intenditori delle bollicine e degli Champagne pregiati, il cofanetto con all’interno una sola bottiglia d’eccellenza è l’ideale. Uno scrigno di legno che nasconde al suo interno un’etichetta davvero unica, che però solo i veri appassionati sono in grado di apprezzare fino in fondo. Il Dom Ruinart 2007 è infatti uno Champagne pregiatissimo, caratterizzato da una tensione minerale decisamente rara. Viene prodotto a partire da Grand Cru della Côte des Blancs e della Montagne de Reims ed è un vero e proprio gioiellino.

Cofanetto Laurent-Perrier Grand Siècle

Elegante e raffinato è anche il cofanetto trasparente con sfumature argentate in cui è racchiusa una bottiglia senz’altro pregiata, che permette di fare un figurone se regalata in un’occasione speciale. Parliamo del famoso Grand Siècle di Laurent-Perrier: uno Champagne ispirato alla storia francese e in particolare al regno di Luigi XIV. Un vero e proprio concentrato di eleganza e pregio, che di certo sarà apprezzato da chi se ne intende anche solo un po’ di bollicine d’eccellenza.

Cofanetto Amour de Deutz Rosè

Su Millesima possiamo trovare anche il pregiato cofanetto contenente una bottiglia d’eccezione: la cuvée Amour de Deutz Rosé, che fa parte del trio de prestige della Maison. Caratterizzato da una struttura finissima e da un profilo aromatico decisamente espressivo, questo Champagne permette di fare un’ottima figura specialmente se si sceglie di regalare il cofanetto di Millesima. Comprende infatti, oltre alla bottiglia, anche due flute in cristallo che le rendono ancora più apprezzato.

Cofanetto Krug Vintage 2006

Per un dono davvero speciale e gradito, il cofanetto Krug Vintage 2006 di Millesima è senza dubbio l’ideale perché è impossibile che un amante delle bollicine non conosca questa rinomata cantina. La bottiglia viene consegnata all’interno di una scatola elegante e raffinata e questo la rende ancora più speciale, perfetta per un regalo prezioso!