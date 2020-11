Anagrafe digitale, a Cantù attiva da domani

Al via da domani, mercoledì 11 novembre il nuovo servizio di anagrafe digitale, che consentirà a ciascun canturino di visualizzare e richiedere certificazioni riguardanti la posizione propria e dei propri famigliari direttamente dal sito del Comune senza il versamento di diritti di segreteria. Un cambiamento importante per la città di Cantù, volto ad agevolare il più possibile i cittadini nei rapporti con l’Ufficio Anagrafe, a maggior ragione in un momento così complicato come quello che stiamo attraversando.

È stata così studiata una soluzione veloce ed efficace, volta a garantire la continuità del servizio, scongiurando le attese dovute al contingentamento degli ingressi negli Uffici comunali.

Ad esclusione dei certificati di nascita, matrimonio, unione civile e morte, che dovranno essere richiesti all’ufficio anagrafe, da questo mercoledì, quindi, per tutti i cittadini canturini sarà possibile scaricare, stampare e ricevere alla propria casella di posta elettronica, i seguenti certificati:

residenza;

residenza e cittadinanza;

stato di famiglia;

stato libero;

vedovanza;

esistenza in vita;

iscrizione liste elettorali;

godimento dei diritti politici;

contestuale di famiglia (residenza, cittadinanza, etc.);

contestuale singolo (residenza, cittadinanza, etc.).

Il servizio di anagrafe digitale sarà disponibile direttamente nella Home Page del sito web del Comune www.comune.cantu.co.it.

Per potere accedere sarà necessario utilizzare le proprie credenziali SPID – il Sistema Pubblico di Identità Digital.