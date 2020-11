Un tentativo di sfondare la vetrina del suo bar nella centralissima via Garibaldi a Como. L’episodio – riprese delle videocamere di sorveglianza – confermano l’assalto di ieri sera prioma delle 21. Nessuno, a quanto pare, si è accorto di nulla anche se il locale è vicino ad alcuni condomini della zona. L’amara scoperta stamane da parte della titolare, Rita Baruffaldi. Per consolazione – davvero amara – il fatto che le vetrine anti-sfondamento hanno retto ai colpi di mazza dei malvivenbti. Danni si, ma nessuno ha portato via nulla. La conferma dalla stessa titolare oggi pomeriggio. Sopra iul video in diretta e le sue dichiarazioni

I malviventi, dunque, potrebbero essere rimasti nelle riprese delle telecamere a circuito chiuso della caffetteria Sugar Coffee Point di via Garibald, ad un passo da viale Varese e da piazza Volta. Rita ha già presentato denuncia alla Questura di Como in queste ore con tanto di fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso che mostrano i malviventi passare un paio di volte davanti all’ingresso prima dei colpi di mazza per abbattere il vetro.