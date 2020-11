Giovani artisti alla Galleria Ramo di via Natta a Como

Ospiti di Dalila Lattanzi sono Andrea Barda della Galleria Ramo ( http://www.galleriaramo.com/ ) e Giulia Cacciuttolo, giovane artista romana di stanza a Londra, le cui opere – in cui i paesaggi di Como sono protagonisti – sono oggetto della mostra “A safed view from a tamed world”, curata da Federica Fiumelli. Inaugurata lo scorso 10 ottobre – in una situazione già difficile per la cultura e con alcune restrizioni già in atto – l’esposizione resterà aperta fino al prossimo 10 gennaio 2021, con la speranza che la situazione migliori e i visitatori possano tornare alla Galleria. Intanto la mostra è visitabile virtualmente alla pagina https://www.artland.com/exhibitions/a-safe-view-from-a-tamed-world . Nel frattempo, con Andrea e Giulia si parla di arte e di giovani artisti, della città di Como e dell’accoglienza dei cittadini rispetto all’apertura di Galleria Ramo, di bellezza.