I tamponi effettuati oggi sono stati 21.121, i nuovi positivi 4.777 in tutta la LOmbardia. Il rapporto è pari al 22,6%. I guariti/dimessi sono 5.629. Nel comasco finiscono in isolamento – perchè riscontrata la positività – 226 persone.Di loro, gran parte si tratta di persone giovani. Va precisatro che il numero di contagi è in relazione anche ai tamponi effettuati ieri. Decisamente in numero inferiore ai precedecenti giorni.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 21.121, totale complessivo: 3.277.767

i nuovi casi positivi: 4.777 (di cui 214 ‘debolmente positivi’ e 51 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 115.630 (+5.629), di cui 6.278 dimessi e 109.352 guariti

in terapia intensiva: 670 (+20)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.414 (+189)

i decessi, totale complessivo: 18.442 (+99)

I nuovi casi per provincia: