Coronavirus: La Rete è Live II – episode 3

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

La rete continua senza sosta, e non ha intenzione di fermarsi. Gli eventi proposti oggi sono sia gratuiti che a pagamento, intrattienitivi e istruttivi. Riempiete le vostre giornate di lockdown con qualcosa di diverso.

#Aperimindful – Primi passi verso il cambiamento

Organizzato da Intelligenza intuitiva Associazione Culturale

Ogni lunedì dalle 19 alle 20 su zoom

Incontro settimanale gratuito di Mindfulness per imparare a conoscere questa disciplina e

Informazioni sull’evento

Vieni a conoscere il nostro aperitivo virtuale a tema Mindfulness, un appuntamento settimanale gratuito dove incontrarci per conoscere questa disciplina e incominciare a muovere i primi passi verso il cambiamento.

Se hai sentito parlare della Mindfulness ma non hai mai approfondito o sei curiosə di conoscere questa disciplina e i suoi benefici, l’#Aperimindful è l’appuntamento che non dovrai perdere!

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperimindful-primi-passi-verso-il-cambiamento-125852830203?aff=ebdssbonlinesearch

Storie digitali @Museoscienza: podcast ed esperienze interattive

Lunedì 9 novembre – 50 satelliti per un solo Vega

A partire da giovedì 5 novembre 2020 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano chiude al pubblico, ma continua a dialogare con il suo pubblico attraverso Storie Digitali @Museoscienza, un progetto che diventa parte integrante della sua offerta culturale, nato per raccogliere tutte quelle esperienze e narrazioni che valorizzano e rafforzano, attraverso i linguaggi del digitale , le collezioni, i temi, le metodologie educative, l’attualità scientifica.

Storie Digitali @Museoscienza vivono sia in una sezione dedicata all’interno del sito web del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, sia sui suoi canali social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) con rubriche regolari e un hashtag comune aggregatore (#StorieDigitali)

https://www.museoscienza.org/it

If! 2020, edizione on line del festival della creatività

https://italiansfestival.it

Da lunedì 9 a sabato 14 novembre 2020 si svolge, con una formula interamente rinnovata, tutta digitale e gratuita, la settima edizione di If!, il festival della creatività organizzato e promosso da Art Directors Club Italiano e Aziende della Comunicazione Unite.Sono oltre 80 gli ospiti e più di 40 i partner protagonisti di una settimana di formazione, ispirazione e intrattenimento all’insegna dell’undistancing (tema dell’evento): il programma di If! 2020 propone nei primi quattro giorni della settimana (da lunedì 9 a giovedì 12 novembre) una proposta formativa di alto livello con 10 workshop interattivi (gratuiti, fino ad esaurimento posti) curati da aziende e partner come YouTube, TikTok, LifeGate, Eni, Fater, We Are Social, Superbello e Monogrid. Nelle due giornate finali (venerdì 13 e sabato 14 novembre) prende il via il live streaming del festival che vede alternarsi in diretta da Base Milano e in collegamento da 8 paesi differenti (Stati Uniti, Gran Bretagna, Colombia, Australia, Sud Africa, Romania, Spagna e Italia) un parterre di ospiti italiani e internazionali in grado di offrire un punto di vista di successo in ambiti solo apparentemente lontani tra di loro.

er registrarsi ai workshop interattivi (gratuiti fino ad esaurimento posti) e seguire in live streaming e on demand tutti i contenuti della settima edizione di If!, consultare il sito ufficiale italiansfestival.it, dove è anche disponibile il programma sempre aggiornato della manifestazione.

PROGRAMMA SU https://italiansfestival.it/programma/

GLI EVENTI SONO GRATUITI MA PREVIA ISCRIZIONE.

Webinar | Negozi e Covid-19

In questo webinar si affronteranno molti temi cruciali per i tantissimi negozianti italiani che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, riscontrano non poche difficoltà nella ripresa della propria attività.

L’evento sarà ospitato virtualmente dalla piattaforma EDI – Confcommercio tramite l’utilizzo del tool Cisco Webex, una piattaforma di web meeting che permette di mettere in comunicazione un elevato numero di persone.

Per iscriverti al webinar ti invitiamo a collegarti al seguente link: https://forms.gle/PoRcDzvGoHXnBk6H8

Interverranno:

– Fabio Fulvio

Responsabile Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione, Confcommercio

– Roberto Cerminara

Responsabile Commercio e Legislazione, Confcommercio

– Fabrizio Valente

Fondatore di Kiki Lab ed esperto di innovazione nel retail

– Karin Zaghi

Docente di Visual Merchandising e Store Management presso la SDA Bocconi School of Management

Gli Associati Confcommercio avranno inoltre la possibilità di inviare agli esperti entro il 30 ottobre ottobre le foto della propria vetrina per ricevere un feedback con consigli e indicazioni su come migliorarne l’efficacia comunicativa.

In questi periodi di restrizioni e chiusure forzate, infatti, dominato dalla paura del virus e dove non si potrà fare tanto affidamento sull’interazione tra addetto alle vendite e cliente, l’efficacia di un buon allestimento, sia della vetrina che dell’interno del negozio, può davvero fare la differenza!

Infine, per arrivare ancora più preparato, ti segnaliamo il webinar “Fase 2 e oltre: quale sarà la nuova normalità per i negozi?” ospitato da SDA Bocconi lo scorso 18 maggio, da rivedere al seguente link: https://lebussole.confcommercio.it/fase-2-e-oltre-quale…/.

Visita all’archivio BENETTON

DALLE 17.30 ALLE 18.30

https://fb.me/e/64JJnR0dO

Una visita virtuale all’Archivio Benetton, per raccontare il legame tra impresa, bellezza e impegno sociale.

12.000 capi di maglieria, 30.000 scatole di documenti, oltre 180.000 materiali iconografici e multimediali. Creato nel 2009 con sede nei Benetton Studios di Castrette di Villorba (TV), l’Archivio Benetton è un’officina di idee, dove i creativi dell’azienda vanno a cercare ispirazione per nuovi progetti.

Quest’anno, l’Archivio apre virtualmente le sue porte al pubblico, attraverso un tour guidato online, che permetterà di rivivere oltre cinquant’anni di storia dell’azienda. I visitatori connessi via Zoom verranno accompagnati alla scoperta dell’Archivio, dell’area espositiva e di alcuni dei momenti più importanti della storia dell’azienda.

Il tour virtuale è un’occasione unica per conoscere l’azienda italiana che – basandosi su qualità, innovazione e impegno sociale – ha saputo raggiungere i vertici dell’industria della moda globale.

In collaborazione con Museimpresa

Biglietti

www.eventbrite.it/e/biglietti-una-visita-virtuale-allarchivio-benetton-126421982553

Incontro del gruppo di lettura ‘Via col libro’

DALLE 19 ALLE 20

https://fb.me/e/cw3zLRx9R

Per il secondo appuntamento con la stagione dei ‘Casi letterari’, il gruppo di lettura leggerà ‘Canto della pianura’ di Kent Haruf, uscito negli Stati Uniti nel 1999 ma portato al successo dalla casa editrice NN editore nel 2015. Il libro è il primo di una trilogia che comprende Crepuscolo e Benedizione.

Per far parte del gruppo passa in biblioteca a ritirare una copia del libro!

Settimana internazionale della gentilezza

Dialoghi di gentilezza con il movimento Italia Gentile

dal 9 al 15 novembre

su www.italiagentile.com

Si tratta di un intera rassegna per celerare il World Kindness Day, sette giorni di incontri online, eventi e webinnar gratuiti con Daniel Lumera e tanti altri ospiti per parlare di gentilezza nelle relazioni e come valore sociale in politica, ambiente, educazione, alimentazione, impresa e comunità.

La rassegna si apre lunedì 9 alle ore18.30 con un dialogo intitolato genntilezza e politca, un matrimonio possibile?

Un confronto che indaga se sia possibile una politica basata su valori come la gentilezza e quanto quest’ultima possa rivelarsi un atto estremamente “rivoluzionario”.

La partecipazione a tutti gli eventi della rassegna è gratuita, previa registrazione tramite i link sul sito www.italiagentile.com, ad eccezione del seminario di sabato 14 novembre a cui è possibile iscriversi su Eventbrite (a pagamento)

Family travels: la figlia di Vivi Papi racconta il suo viaggio nei luoghi fotografati dal padre nel 1955

Nuovo appuntamento con il progetto Vivi Papi: lunedì 9 novembre, in un webinar dalle 14.30 alle 17.30, Albachiara Papi illustra i risultati di «Family Travels, sulle orme del passato. Viaggio alla riscoperta dell’Italia degli anni Cinquanta», annunciato la scorsa estate.

Albachiara è la figlia di Vivi Papi (1937-2005), fotografo professionista varesino specializzato in riprese di opere d’arte, paesaggi e ritratti, il cui prezioso archivio nel 2007 è stato donato dalla famiglia all’Università dell’Insubria ed è conservato nella sede di Villa Toeplitz, gestito dal Centro di ricerca per le Storie locali dell’ateneo.

La presentazione potrà essere seguita in via telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUzOGVjMDMtMTNjNi00YWQyLWFkNGQtOGYxZjdiY2UyYzg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229252ed8b-dffc-401c-86ca-6237da9991fa%22%2c%22Oid%22%3a%221765f3c3-c959-42f5-992c-eefb6ee5d2ad%22%7d