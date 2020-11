El Merendero, puntata sette – che valigia sei?

Puntata numero sette di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero sette, tornano le letterine degli ascoltatori a “Roberta, casella postale aperta”, con i tormenti amorosi di “Ospitale donna libera 70” e “Verry single”, mentre la ricettina sfiziosa proposta dalle mastersceffe Ale e Robi è quella dei pancake giapponesi, chiamati anche jiggly souffle pancakes, una variante dei ben più noti dolcetti americani. Rispetto a questi ultimi, i dolcetti

giapponesi sono più alti e soffici, tant’è che la loro consistenza può ricordare quella dei soufflè, assolutamente da provare con frutta fresca, marmellata, sciroppo d’acero o Nutella.

Il consiglio strano del weekend, in questa puntata numero sette, riguarda la Head Case, la valigia con la propria faccia stampata sopra, per riconoscerla senza dubbio alcuno e non scambiarla con quella di qualcun’altro. Le valigie al ritiro bagagli in aeroporto sembrano tutte uguali. “Qual è la mia?” la domanda che si fanno molti viaggiatori in attesa al nastro trasportatore. Firebox, un rivenditore online con sede a Londra, ha una soluzione per risolvere il dramma post-volo. Head Case, a prima vista, sembra una valigia come tutte le altre. Tuttavia, ha una particolarità: è immediatamente riconoscibile. Perché? Sul trolley è stampata in bella vista la faccia del proprietario. L’idea sembra piacere e soprattutto divertire, perlomeno stando ai tanti commenti degli utenti su internet. Kristian Bromley, direttore dell’azienda inglese, ha raccontato che, di ritorno dalle vacanze, al nastro trasportatore la sua valigia era stata accidentalmente presa da un altro passeggero. Per risolvere una volta per tutte questa seccatura ha perciò inventato Head case.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.