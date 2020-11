Conversescion 9 novembre – Irina Solinas

Con Alessia Roversi oggi Conversescion incontra Irina Solinas, musicista e organizzatrice di eventi culturali, infatti ci parla di “Reflex – Un viaggio in quattro incontri lungo la Via della Seta” che parte questa sera sul portale www.patreon.com e mercoledì su Ciaocomo Radio. Questa è la Settimana della Gentilezza e con Daniel Lumera ideatore di MyLife Design Academy, parliamo degli incontri online su www.italiagentile.com, sette giorni di eventi e webinar gratuiti per parlare di gentilezza nelel relazioni e come valore sociale in politica, ambiente, educazione, alimentazione, impresa e comunità



Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-09112020/