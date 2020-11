Numeri e prospettive. Brividi quando oggi in studio – nella nostra diretta di CiaoComo di mattina – il direttore di Confcommercio Como, Graziano Monetti, ha snocciolato cifre da incubo. Una stima dell’ufficoo regionale dell’associazione stima in quasi 4 miliardi il calo di fatturato in tutta la Regione solo per il mese di novembre. E’ un dato Lombardo, non comasco, va precisato. Ma lascia ugualmente intendere, facendo una proporzione, cosa perderanno i negozianti lariani. Qui sopra la diretta di stamane con Graziano Monetti ed il responsabile di Fidicomtur Paolo Pazzagli.

In tutta la Lombardia oltre 102.000 imprese commercianti presenti. Ecco che il grido di allarme di Monetti – che si può estendere benissimo in tutti i territorio regionali oltre a Como, non lascia indifferenti. “Qui servono ristori immediati e necessari per la sopravvivenza della categoria….:”

