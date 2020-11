Un attraversamento pedonale “modello”, usufruibile anche dalle persone con disabilità come tanto ci tiene la nostra amica Ada Orsatti, portavoce e fondatrice di Aila (Associazione italiana lotta agli abusi). Lei, non vedente a seguito di un incidente anni fa, da anni si batte per ottenere questi piccoli, ma significativi, successi per chi lotta tutti i giorni con disabilità e molti ostacoli. Anche fisici, come ad esempio, in strada o nei locali pubblici

Nei giorni scorsi – come conferma il sindaco Rodolfo Civelli – in località S. Anna ad Albiolo è stato ammodernato l’attraversamento pedonale che, passando la Strada Provinciale 20 collega la chiesetta di S. Martino e l’area cimiteriale comunale con la zona del parco di via San Francesco, connettendo il percorso pedonale lungo via per Casanova con il complesso di viali che conducono al centro storico del paese.