Coronavirus: La Rete è Live II – episode 2

Il Dpcm d'autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro.

Alcuni eventi giungono al termine ma piano piano se ne aggiungono di nuovi, la rete continua senza sosta. Gli eventi proposti oggi sono tutti gratuiti

Diventa digital la Mostra dell’Artigianato 2020

Dal 31 ott al 08 nov

47a edizione

Torna una nuova edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato, il prestigioso appuntamento che raccoglie il meglio del saper fare. La manifestazione valorizza le culture innovative e le produzioni tradizionali a cui si legano i diversi comparti artigiani, nell’ottica di un tributo al Made in Italy e alla sua innata creatività e originalità. L’edizione di quest’anno, in osservanza alla situazione sanitaria attuale, si svolgerà in modalità digitale. Per maggiori informazioni visita il sito dedicato o la pagina Facebook della Mostra Artigianato 2020.

Werther in diretta streaming

Dal 06 al 08 nov

Il detto popolare far di necessità virtù, insegna che bisogna cercare di trarre un qualche vantaggio da eventi che ci sono capitati e che, potendo scegliere, non avremmo voluto, perciò, nell’ambito della Stagione Opera 2020 del Circuito OperaLombardia – di cui il Teatro Sociale di Como è parte – verrà realizzata per la prima volta il live streaming di una produzione d’opera. Venerdì 6 novembre in diretta dal Teatro Grande di Brescia verrà trasmesso Werther, il capolavoro in quattro atti composto da Jules Massenet. A partire dalle ore 15.00 del 6 novembre e fino alle ore 24.00 dell’8 novembre l’opera sarà visibile sul canale

Festival Piccolo grande cinema

Cineteca Milano

Fino 08 nov

Ultima giornata di festival.

Ore 14 Evento Live

APRI UN CINEMA! ANTEPRIMA DEL VIDEOGIOCO MOVIEROOMS

Intervengono Arianna Lona (Mad Pumpkins), Matteo Pavesi (Cineteca Milano).

In Movierooms il giocatore deve gestire il proprio Cinema-Teatro attraverso tutte le epoche della storia del cinema. Un viaggio nel mondo della settima arte con le sue trasformazioni tecnologiche, architettoniche, di costume e sociali.

Nuvole in viaggio

TRA CINEMA E CINEMATOGRAFI

Facebook live

Dalle 9.00 AM in poi 31 cinema in tutta Italia proietteranno sui propri schermi dei corto-mediometraggi, a cui si aggiungeranno incontri con gli autori e

presentazione di ogni sala. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming da tutte le pagine facebook delle sale.

Un segnale di presenza e di resistenza: come una nuvola si adatta al vento che cerca di spazzarla via, muovendosi e mutando la forma ma non la sua sostanza, così noi immaginiamo una nuova avventura che muterà forse il panorama del cinema ma non cancellerà le sale.

Come sempre i cinema ci sono! le porte temporaneamente chiuse, ma gli occhi ben aperti verso il futuro, senza dimenticare il passato e la passione che li lega al loro amato pubblico.

Tutte le info sull’evento facebook

Milano Design Film Festival

Ottava edizione della rassegna, è dedicato al tema Ri-connettersi, per esplorare come l’architettura e il design possono contribuire a migliorare l’esperienza umana, che sia l’armonia con la natura o la vita stessa di ognuno di noi. Il festival sarà totalmente in streaming e dal sito ufficiale del Milano Design Film Festival si approda a una piattaforma realizzata appositamente per l’evento, che permette a tutti gli utenti italiani di collegarsi gratuitamente e assistere virtualmente al programma.