Ottava vittoria assoluta nel rally del cuore che ha visto al via ben 215 equipaggi. Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 Wrc si aggiudicano il 39. Rally Trofeo Aci Como sia nella sezione Wrc sia nella classifica generale assoluta combinata, con un totale di 44’31”8. A 9”8 di distacco il francese Adrien Fourmaux su Ford Fiesta R5 che conquista il Trofeo Aci Como che comprende sia gli equipaggi iscritti alla finale nazionale ed i non iscritti.

Trionfa nella gara di finale nazionale del Rally Cup Italia 2020 la coppia di fratelli messinesi formata da Andrea e Giuseppe Nucita, portacolori della scuderia Bluthunder di Como, su Hyundai i20 R5 del team PromoRacing guidato da Gianfranco Caranci. Al secondo posto tra i finalisti il bresciano Luca Bottarelli con Walter Pasini su Skoda Fabia a 2”5 da Nucita, mentre al terzo posto chiude il rally comasco il pavese Giacomo Scattolon con Giovanni Bernacchini (Skoda Fabia) a 17” dal vincitore.

A livello giovanile, un plauso al vincitore della classifica finalisti Under 25, il varesino Riccardo Pederzani con Lino Battaglia su Skoda Fabia scuderia Nico Racing. Il 22enne pilota di Gavirate ha Preceduto il pistoiese Thomas Paperini (Skoda) di 18”4 e il messinese Alessio Profeta staccato da Pederzani di 25”6.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA COMBINATA: 1. Corrado Fontana – Nicola Arena (Hyundai i20-Bluthunder racing) 44’31”8.

CLASSIFICA SUPERCOPPA WRC ITALIA: 1.Fontana,C. – Arena,N. (Hyundai I20 Wrc) In 44’31.8; 2.Puricelli,M. – Chiapponi,M. (Citroen Ds3 Wrc) A 2’20.9; 2.Fontana,L. – Agnese,G. (Hyundai I20 Wrc) A 4’38.1

CLASSIFICA ASSOLUTA : 1.Fourmaux,A.-Jamoul,R. (Ford Fiesta) In 44’41.6; 2.Nucita,A.-Nucita,G. (Hyundai I20) A 11.4; 3.Bottarelli,L.-Pasini,W. (Skoda Fabia) A 13.9; 4.Scattolon,G -Bernacchini,G. (Skoda Fabia) A 28.6; 5.Carella,A.-Bizzocchi,M. (Skoda Fabia) A 55.7; 6.Silva,M.G.-Pina,G. (Vw Polo) A 56”; 7.Sossella,M.-Nodari,G. (Skoda Fabia) A 1’01.9; 8.Daldini,K.-Paganoni,G. (Skoda Fabia) A 1’09.2; 9.Pederzani,R-Battaglia,L. (Skoda Fabia) a 1’19.7; 10.Paperini,T.-Fruini,S. (Skoda Fabia) a 1’38.1.

CLASSIFICA FINALE RALLY CUP ITALIA 2020: 1.Nucita,A. – Nucita,G. (Hyundai I20) In 44’53.0; 2.Bottarelli,L. – Pasini,W. (Skoda Fabia) A 2.5; 3.Scattolon,G. – Bernacchini,G. (Skoda Fabia) A 17.2; 4.Carella,A. – Bizzocchi,M. (Skoda Fabia) A 44.3; 5.Pederzani,R. – Battaglia,L. (Skoda Fabia) A 1’08.3; 6.Paperini,T. – Fruini,S. (Skoda Fabia) A 1’26.7; 7.Profeta,A. – Raccuia,S. (Skoda Fabia) A 1’33.9; 8.De Cecco,C. – Campeis,G.B. (Hyundai I20) A 2’18.8; 9.Vescovi,R. – Guzzi,G. (Renault Clio) A 3’17.7; 10.Aragno,F. – Segir,A. (Renault Clio) A 3’55.0

Momento di paura per l’incidente alla Skoda del pilota brianzolo Simone Fumagalli (foto e video sopra). L’uscita di Fumagalli nel bosco (lui e il navigatore Michele Ferrara sono rimasti illesi) a Casasaco Intelvi ha provocato un incendio dell’auto e delle sterpaglie adiacenti. La prova è stata sospesa, gli equipaggi che seguivano hanno proseguito in trasferimento. Illesi i due a bordo, come detto, intervento dei pompieri di San Fedele e di Menaggio a domare il rogo.