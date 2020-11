Non gira il pallone. Restano fermi praticamente tutti in questo primo fine settimana di novembre. Lo sport comasco alle prese – ed in modo notevole – con l’emergenza Covid che sta rendendo tutto complicato. Tra tamponi, atleti positivi e gare di recupero da fissare. Incertezza totale anche sui tempi di ripartenza.

Foto 4 di 4







CALCIO MASCHILE LEGA PRO

Il Como, con il suo lungo elenco di contagi (ma per fortuna nessuno in condizioni serie) non gioca ad Olbia domani, lo spostamento arrivato in settimana. Impossibile poter affrontare una trasferta simile in queste condizioni con staff e parte della rosa ancora in isolamento. Settimana prossima forse qualche indicazione sulla ripartenza.

CALCIO FEMMINILE SERIE B

Rinviata la gara interna (a Pontelambro) della Riozzese Como con il Chievo Verona. La Federazione ha deciso per lo spostamento – a data da detinarsi – delle partite di domani della serie B. Domenica le ragazze di Pablo Wergifker erano state le uniche a scendere in campo in Coppa Italia con la Fiorentina. Ora arriva lo stop

BASKET MASCHILE A1

Ferma ancora la Pallacanestro Cantùà, anche qui con alcuni atleti ancora non negativi al test Covid. Annullata la gara con Cremona (che tra l’altro ha pure lei dei positivi) di domani, resta una grossa incognita per la prossima settimana. Si aspetta più che altro il via libera agli atleti, ancora in isolamento nelle rispettive abitazioni. Oggi breve allenamento a VIghizzolo solo per i rientranti Bayehe, La Torre, Smith, Woodard e Kennedy, con alcuni giovani del Pgc. Gli altri restano in attesa. Sono sei gli atleti che si sono sottoposti al tampone ieri. L’esito non arriverà prima di stasera o domani.

VOLLEY MASCHILE A2

Questo è l’unico campionato che prosegue e che domani vede la trasferta della Libertas Cantù – a riposo settimana scorsa per la positività di alcuni ragazzi della formazione avversaria (Santa Croce) – in Basilicata. Domani pomeriggio (ore 16) la squadra in campo a Lagonegro, debutto di Abbiati (ex veroVolley Monza) come vice di Matteo Battocchio in panchina. Lo storico Max Redaelli è diventato, nel frattempo, direttore generale del club. Libertas oggi in aereo e poi in pullman per raggiungere la sede della gara di domani. I brianzoli in cerca dei primi punti della stagione.

VOLLEY FEMMINILE B1

Il campionato della Tecnoteam Albese doveva iniziare oggi a Trescore (Bergamo). Niente da fare. La Federazione, nel clou della seconda ondata della pandemia da Covid, ha spostato tutto al prossimo anno. Il via della stagione, tra dubbi ed incertezze, fissato non prima di gennaio 2021.