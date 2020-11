I tamponi effettuati oggi sono 46.099, i nuovi positivi 11.489. Il rapporto è pari al 24,9%. I guariti/dimessi sono 1.118. Questi i dati per la Regione in questo 7 novembre. E per la nostra Regione superata la soglia dei 10.000 di colpo: mai arrivati così in alto come numero di contagi in queste settimane di emergenza. Nel comasco leggerissimo calo rispetto a ieri: 891 contagi accertati (tutti in isolamento), ieri 100 in più.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 46.099, totale complessivo: 3.218.458

i nuovi casi positivi: 11.489 (di cui 569 ‘debolmente positivi’ e 104 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 108.581 (+1.118), di cui 6.120 dimessi e 102.461 guariti

in terapia intensiva: 610 (+40)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.813 (+250)

i decessi, totale complessivo: 18.226 (+108)

I nuovi casi per provincia: