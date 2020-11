Coronavirus: La Rete è Live II – episode 1

di Giovanna Di Matteo

Nonostante il nuovo Dpcm la rete continua senza sosta, tante sono le iniziative e le informazioni interessanti che si possono trovare, eccone alcune. Gli eventi proposti oggi sono tutti gratuiti

Diventa digital la Mostra dell’Artigianato 2020

Dal 31 ott al 08 nov

47a edizione

Torna una nuova edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato, il prestigioso appuntamento che raccoglie il meglio del saper fare. La manifestazione valorizza le culture innovative e le produzioni tradizionali a cui si legano i diversi comparti artigiani, nell’ottica di un tributo al Made in Italy e alla sua innata creatività e originalità. L’edizione di quest’anno, in osservanza alla situazione sanitaria attuale, si svolgerà in modalità digitale. Per maggiori informazioni visita il sito dedicato o la pagina Facebook della Mostra Artigianato 2020.

https://www.mostrartigianato.com

Werther in diretta streaming

Dal 06 al 08 nov

Il detto popolare far di necessità virtù, insegna che bisogna cercare di trarre un qualche vantaggio da eventi che ci sono capitati e che, potendo scegliere, non avremmo voluto, perciò, nell’ambito della Stagione Opera 2020 del Circuito OperaLombardia – di cui il Teatro Sociale di Como è parte – verrà realizzata per la prima volta il live streaming di una produzione d’opera. Venerdì 6 novembre in diretta dal Teatro Grande di Brescia verrà trasmesso Werther, il capolavoro in quattro atti composto da Jules Massenet. A partire dalle ore 15.00 del 6 novembre e fino alle ore 24.00 dell’8 novembre l’opera sarà visibile sul canale

www.operalombardialive.it

Gli eventi on-line di Villa Carlotta

In questa situazione storica così delicata, l’osservanza necessaria e doverosa delle misure di sicurezza costringe i musei a una chiusura anticipata, ma Villa Carlotta continuerà a dialogare con il pubblico anche attraverso nuove risorse digitali e i canali social.

Sabato 7 novembre alle ore 10 si terrà il convegno “Terra di Laghi. Un Territorio da esplorare. Regio Insubrica Musei Card” (per iscrizioni: https://www.villacarlotta.it/it/eventi/);

Festival Piccolo grande cinema

Cineteca Milano

Fino 08 nov

ON LINE https://www.cinetecamilano.it

Diretta Live

OPEN DAY DELLE SCUOLE E DEI CORSI DI CINEMA E VIDEOGAMES

Presentazione dei corsi di laurea e dei corsi secondari di secondo grado che formano professionisti del Cinema e dei Videogiochi.

ON LINE https://www.cinetecamilano.it

Diretta Talk

TALK – VIGAMUS INCONTRA IL MIC. NUOVI SPAZI TRA CINEMA, VIDEOGIOCHI, MUSEI.

Intervengono:

Marco Accordi Rickards –Direttore generale Fondazione Vigamus, Matteo Pavesi-Direttore Cineteca Milano e MIC.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro di Marco Accordi Rickards. Storia del videogioco. Dagli anni Cinquanta a oggi. Carocci editore, 2020.pic