La cartomanzia è l’arte di leggere il futuro, il presente e il passato di una persona che non conosciamo. Questa arte divinatoria sfrutta come principale mezzo d’informazione le carte, che possono essere sia quelle tradizionali di gioco, oppure carte particolari. Tutto dipende dall’affinità che la cartomante sente con il mazzo che gli piace.

Sono molte le persone che si rivolgono alla cartomanzia. Alcune volte con piena fiducia verso la pratica, altre volte per semplice curiosità o nella speranza che possa dargli davvero quell’indicazione giusta al momento giusto che cambierà in meglio la sua vita.

Per molti la cartomanzia è qualcosa di paragonabile alle superstizioni del passato. Però bisogna dire che si tratta di una pratica molto antica, che risale all’incirca al 16° secolo. Sembra però che già presso gli antichi egizi vi era l’usanza di guardare al futuro attraverso questa pratica divinatoria.

Secondo alcuni però la simbologia dei tarocchi moderni potrebbe essere ricollegabile alla cultura dei sumeri. Si tratta di simboli preziosi, il cui significato reale è accessibile solo a quelle persone che hanno un dono e sanno leggere al di la di ciò che si vede.

Perché tante persone si rivolgono alla cartomanzia?

Cerchiamo di rispondere adesso a questa domanda. Come mai così tante persone sono interessate alla cartomanzia? Non si tratta di un ipotesi. Pensate per esempio a quanti programmi televisivi notturni esistono a riguardo, oppure tutti i siti web che permettono di avere delle consulte a prezzi modici. Questo perché vi è un’alta richiesta di consulte di cartomanzia e sempre più persone scelgono di diventare competenti in questo settore.

Le persone chiamano le cartomanti per: