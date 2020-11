Mamma mia, che impennata. Cresce in maniera importante il numero di persone contagiate in queste ultime ore. Nel comasco il dato più alto di sempre: 941 casi, tutte persone che da poche ore sono in quarantena. E con loro anche contatti stretti o collewghi di lavoro. Sembra una escalation senza fine, ogni giorno sempre peggio anche per numero di pers0one coinvolte. Non solo i positivi (moltissimi dei quali del tutto asintomatici), ma anche per il giro di persone collegate che finiscono in isolamento

E se Como sfiora i 1.000 positivi, Varese ed hinterland ancora oltre anche oggi (1.124). 338 in provincia di Lecco, 94 in quella di Sondrio. In Lombardia i casi sono 9.934. I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 124 rispèetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 234.245.

Foto 3 di 3





Ecco i dati della Lombardia

i tamponi effettuati: 46.401, totale complessivo: 3.172.359

– i nuovi casi positivi: 9.934 (di cui 532 “debolmente positivi” e 79 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 107.463 (+4.961), di cui 5.651 dimessi e 101.812 guariti

– in terapia intensiva: 570 (+48)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.563 (+245)

– i decessi, totale complessivo: 18.118 (+131)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.296, di cui 1.763 a Milano città;

Bergamo: 362;

Brescia: 569;

Como: 941;

Cremona: 237;

Lecco: 338;

Lodi: 103;

Mantova: 254;

Monza e Brianza: 968;

Pavia: 408;

Sondrio: 94;

Varese: 1.124.