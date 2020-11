Conversescion 6 novembre – Donatella Cervi

E’ un piacere ritrovare Donatella Cervi qui in studio (a distanza e mascherina). Architetto, regista, autrice, organizzatrice di eventi e curatrice di mostre…mondi non così lontani tra loro che Donatella unisce con passione e tanto studio. Si parla di competenza e passione anche “Nel posto della Viola” con Viola Nocenzi e con Lilli Adriana Franceschetti, presidente di Smart Future Accademy, un progetto che mette in contatto imprenditori appassionati con i giovani cui toccherà plasmare il futuro. Infine Francesca Zardini del Teatro Sociale Como/As.Li.Co. invita alla diretta streaming dell’opera lirica “Werther” da Brescia sul portale www.operalombardialive.it

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-06112020/