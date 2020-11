Salute & Società n. 33

In questa edizione:

La depressione non si sconfigge a parole, una campagna per riconoscere e non sottovalutare la depressione promossa da Janssen Italia che punta a raggiungere e sensibilizzare insieme a clinici, società scientifiche e associazioni di pazienti, il milione e mezzo di italiani affetti da depressione

Massimiliano bordignon ne ha parlato con

Trio Medusa (Gabriele Corsi, Giorgio Daviddi, Furio Corsetti)

Massimo di Giannantonio, Presidente Società Italiana di Psichiatria (SIP) e professore all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara

Massimo Scaccabarozzi, Presidente e amministratore delegato Janssen Italia

A cura di Marco Caracciolo