Niente da dire. Il rally Aci Como 2020 passerà alla storia per essere stato il primo senza il pubblico. Nessuna persona lungo il tracciato – anche perchè è difficile poter spiegare l’eventuale presenza da domani – nella gara che scatta domani pomeriggio dal Driver di Camerlata. Poche ore fa gli organizzatori hanno diffuso il comunicato ufficiale.

Il 39° Trofeo ACI Como 2020, gara di interesse nazionale avente validità di Finale Nazionale ACI Sport e Supercoppa WRC Italia 2020, è confermata per i giorni 06/07 novembre 2020.

Il DPCM del 3 novembre 2020, infatti, all’art. 1.9 lettera e) consente l’organizzazione di eventi e competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, legate a federazioni sportive riconosciute dal CONI, tra le quali la federazione ACI. Il 39° Trofeo ACI Como è stato autorizzato dalla Provincia di Como con Provvedimento del Dirigente Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali del 3 novembre 2020, prot.38085.

Tutti i partecipanti alla manifestazione, a qualunque titolo, registrati sul sito www.rallydicomo.com, che hanno sottoscritto il modello di autodichiarazione per Rischio Covid-19, saranno dotati di pass-braccialetto del colore previsto per la specifica categoria e riceveranno l’attestazione di necessità per la partecipazione all’evento.

L’evento, vietato al pubblico, potrà essere seguito su Espansione TV. Anche noi vi daremo immagini ed aggiornamenti compatibilmente con gli altri eventi legati all’emergenza sanitaria in atto.

https://www.rallydicomo.com/il-rally/tabella-tempi-e-distanze

https://www.rallydicomo.com/il-rally/elenco-iscritti