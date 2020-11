Nessun contagio, ad ora, alla Rsa Cà Prina, ma difficoltà – con diverse ambulanze in attesa ieri con paziento Covid a bordo – all’ospedale Fatebenefratelli. Oltre 100 i positivi ad ora da quanto riferito da Ats. Da oggi CiaoComo inizia il tour della provincia per avere la “fotografia” dell’emergenza sanitaria in atto con le paroel dei sindaco o degli altri amministratori. Prima tappa ad Erba con le parole del primo cittadino Veronica Airoldi collegata via Skype durante la trasmissione CiaoComo di mattina. Il video e la situazione nella cittadina brianzola.

Foto 2 di 2