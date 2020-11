Lo schianto è avvenuto dopo le 15 a Sormano lungo la provinciale 44. Un’auto e una moto si sono scontrate in via Pian del Tivano: urto tremendo, il centauro (47enne, non ancora precisata l’identità) è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Non ha avuto scampo: decesso pratricamente sul colpo per le ferite. Inutili i soccorsi del 118: quando i soccorritori sono arrivati con l’ambulanza del Sos di Canzo e con l’elicottero decollato dalla base di Villa Guardia, ormai per il centauro non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Como per i rilievi del sinistro e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada sul quale si è verificato il tragico incidente. Resta da capire se è stato un errore di manovra del motociclista oppure del conducente dell’auto: la strada dove è avvenuto l’impatto è particolarmente stretta e tortuosa. Qui le immagini del luogo e dei veicoli coinvolti grazie al cen tro documentazione pompieri.