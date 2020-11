Conversescion 5 novembre – Dario Campione

Due i temi della Conversescion di oggi con Viviana Dalla Pria: il nuovo DPCM che manda in lockdown la Lombardia e le elezioni amaricane. Il primo ospite a parlarne è Dario Campione, giornalista del Corriere di Como e conduttore del talk televisivo “Il Dariosauro” su Espansione TV. Da Shangai interviene il professor Michele Geraci, economista, è stato sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico nel Governo Conte I, ora docente in tre università University of Nottingham Ningbo China, New York University Shanghai e Università dello Zhejiang. Sul duello Trump Biden chi meglio di Alessandro Nardone può darci un parere da osservatore vicino ai fatti? Infine spazio alla solidarietà, Luigi Nessi ci riporta di un’iniziativa nata tra i detenuti del carcere del Bassone nel nome di don Roberto Malgesini

