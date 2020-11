Una diretta senza un attimo di tregua. Fin dai primi minuti. Domande a raffica per il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi per avere chiarimenti e precisazioni sul nuovo Dpcm del governo – che è stato “bollinato” oggi ed è pienamente operativo – anche se lo stesso Fermi ha precisato e chiarito tanti aspetti. Dalla sua attuazione (che sarà operativa solo quando il Ministro Speranza firmerà l’ordinanza e stabilirà in quale zona si trova la Lombardia) agli aspetti principali per spostamenti e chiusure di attività. Centinaia di domande in pochi minuti di diretta alle quali ora la segreteria del presidente sta cercando di rispondere. Qui (allegata) la nostra diretta Facebook di stamane.

PRECISAZIONE IMPORTANTE: Fermi tornerà di nuovo in diretta a CiaoComo (Radio e Facebook) nei prossimi giorni appena avremo la certezza delle disposizioni di Speranza. Se la Lombardia sarà in zona rossa oppure arancione per l’emergenza sanitaria. Il Dpcm, dunque, non dovrebbe entrare in vigore da domani, ma solo appena ci sarà questa “integrazione” del Ministro della salute. E subito dopo altra presa diretta con Fermi per dare tutte le risposte possibili ai nostri lettori, mai così tanto numerosi come stamane. A tutti loro un grosso grazie per l’attenzione e la stima verso di noi ed il nostro importante e gradito ospite.