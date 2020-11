Rosa Sciocchin’ – Martina Beria e Arianna Pollini

A voler fare una puntata sul teatro, sullo stato dell’arte e la progettazione culturale, chi altro chiamare se non Martina Beria e Arianna Pollini?

Settima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa settima puntata, Alessia e Dalila ospitano la project manager internazionale Martina Beria e l’attrice e insegnante alla Piccola Accademia del Teatro San Teodoro, per parlare dello stato dell’arte del teatro alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, tra strategie e progetti futuri. Tema portante la necessità di fare “rete” tra i lavoratori dello spettacolo, qualcosa che possa diventare un’alleanza capace di unire le arti e le peculiarità di ciascuno, affinché si arrivi ad “abbandonare il proprio orticello” e a guardare oltre. Il teatro come elemento fondamentale di crescita, come veicolo di cultura, come fonte inesauribile di bellezza, come stimolo costante all’immaginazione e alla creatività. Il teatro da salvare, da proteggere e, soprattutto, da vivere. E se volete scoprire che tipo di spettatori siete, date un’occhiata al network europeo Be SpectACTive. Vi sorprenderà.

Una bella playlist, quella di questa puntata, composta a otto mani: Martina Beria ha scelto All About That Bass di Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Arianna Pollini ha passato Mad World di Gary Jules, Dalila ha optato per Simone Cristicchi con Il Sipario e Negramaro con Contatto, mentre Alessia ha dedicato alle ospiti e alla sua collega The Show Must Go On di Queen e Time Warp tratto dal musical The Rocky Horror Picture Show.