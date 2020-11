Conversescion 4 novembre – Manuela Lozza e Anna Maspero

Una doppietta perfetta! la Conversescion di oggi parte con Manuela Lozza, giornalista, scrittrice e anche mamma. A lei piace spigolare tra le notizie per scegliere le più curiose, inverosimili ma vere e a noi piace ascoltarle. La seconda parte della trasmissione la facciamo in viaggio (purtroppo solo con l’immaginazione) con Anna Maspero che ha fatto del viaggio, la sua passione di sempre, un modo di vita. Ha visitato innumerevoli paesi, viaggiando da sola o accompagnando gruppi lungo i sentieri meno battuti un po’ in tutti i cinque continenti. Anna è autrice di guide e libri di viaggio. Si parla di come cambierà il modo di viaggiare e anche qualche informazione pratica relativa a vaucher, assicurazioni e sicurezza.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-04112020/