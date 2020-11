Andrea Polichetti, il nuovo Prefetto di Como, si presenta alla stampa a metà pomeriggio. Lo fa con tutte le misure di sicurezza necessarie (mascherina e distanziamento) anche se si concede – solo per i fotografi e gli operatori – un paio di scattio senza la mascherina sul volto. Una precedente esperienza a Varese, la voglia di capire e scoprire le realtà del territorio. ED anche i problemi da affrontare: dall’emergenza Covid alla situazione dei senza tetto, dal lavoro ai trasporti. Qui le sue parole, in particolare sulla situazione di questi giorni – ha chiesto aiuto alla stampa per poter dare informazioni tempestive ai lettori – e per l’emergenza freddo per le tante persone senza un tetto.

