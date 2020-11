Come poter combattere il virus negli ambienti domestici e pubblici. Magari con tante persone che stazionano durante la giornata. Una dimostrazione pratica oggi da parte della Coop il Seme di Como che ci ha mostrato – qui il video e le immagini – come si possono mettere in sicurezza gli ambienti, anche di grosse dimensioni, in questo periodo così complicato con l’emergenza Covid sempre in agguato.

Due apparecchi efficaci e che possono abbattere – con una percentuale elevatissima – la possibile presenza di batteri e virus nell’ambiente. Utile, in particolare, dopo lo stazionamento di una persona positiva (accertata) al Covid in un locale.

