Visita all’amico ristoratore di Como. Toh, guarda chi si rivede: Ron Moss!

Un saluto ad un gruppo di amici di Como compreso il ristoratore “Pain” di Sant’Agostino e Diego Marino. Da diversi mesi in Italia – bloccato anche lui dal Lockdown e dall’emergenza sanitaria dopo aver girato un film in Puglia – l’attore americano Ron Moss (conosciuto dasl grande pubblico come il Ridge di Beautiful) prima di ripartire é venuto pochi giorni fa a salutare i suoi amici lariani. Nella foto – a distanza comunque e senza mascherina ma solo per lo scatto di rito ci hanno assicurato i protagonisti – ecco Ron, il Pain e gli altri conoscenti dell’attore lariano. Non è la prima volta che “Ridge” èassa qualche giorno sul Lario. Anche lui, evidentemente, conquistato dalla bellezza del nostro territorio e del noastro lago