ATS ha implementato l’offerta di punti per effettuare i Test molecolari e antigenici con le postazioni attivate sul territorio in modalità “Drive Through”, che permettono ai cittadini, per i quali è stato prescritto e programmato il tampone, di accedere e sottoporsi al test senza uscire dall’auto, garantendo le necessarie misure di sicurezza indispensabili in questa fase.

Ai punti tampone si accede solo dopo prenotazione eseguita attraverso Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di Libera Scelta. E’ possibile effettuare la prenotazione anche attraverso il sistema di “Registrazione Tamponi Scuole” presente sul sito di ATS. Qui sopra la nostra presa diretta di stamane da Lariosoccorso di Erba, una delle postazioni attive: nessuna coda e prelievo in pochi attimi. Un minuto al massimo in auto per permettere agli operatori di scolgere il test.

In assenza di prenotazione NON si potrà effettuare la prestazione.

Tamponi

Il tampone, per accertare la presenza del virus Covid-19, viene di norma effettuato per diagnosi del soggetto sintomatico segnalato come caso sospetto, per controllo del soggetto che risulta “contatto a rischio” di un caso accertato, o per accertamento di guarigione alla fine dell’isolamento dei casi accertati, per i quali, la diagnosi risulta unicamente da test molecolare. I test finalizzati a Screening di comunità – scuole, ambienti di lavoro, ecc. – vengono effettuati per intercettare situazioni di rischio all’interno di collettività.

I tamponi possono essere richiesti da: Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale, Medici competenti e Operatori ATS.

Referti – Esito

E’ possibile visualizzare e scaricare il referto relativo all’ultimo tampone per COVID-19, limitatamente al periodo dell’emergenza in atto, accedendo al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia.

In caso di tamponi eseguiti presso i punti di offerta ATS e per i tamponi diagnostici settore scuole, i referti sono trasmessi via mail direttamente all’interessato e al Medico/Pediatria di riferimento agli indirizzi di posta elettronica forniti all’atto della prenotazione.

L’esito del tampone è disponibile in un periodo che va da due a quattro giorni, salvo situazione di sovraccarico della rete tamponatoria in relazione all’andamento della domanda.

Postazioni attive

Como – Via Castelnuovo c/o Ambulatorio piano terra Palazzina Centrale, da Lunedì a Venerdì dalle 08.30 alle 16.00

Erba (CO) – Via Trieste, 17 – dalle 09.00 alle 14.00 da Lunedì a Sabato

Rovellasca (CO) – Via Monza, 2 (Tennis Club – ingresso area parcheggio) – dalle 08.30 alle 16.00 escluso Mercoledì e Sabato

Centro Valle Intelvi – località San Fedele sede CRI (di fronte piscina comunitaria), Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Covid Testing c/o Aeroporto Internazionale di Malpensa – dalle 09.00 alle 21.00