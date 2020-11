El Merendero, puntata sei – dolcetto o scherzetto?

Puntata numero sei di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellealbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero sei, scherzosamente dedicata alla festa di Halloween, la regina incontrastata non può che essere lei, la sempreverde signora in giallo Angela Lansbury, 95 anni compiuti da poco, che ha conquistato la targhetta di quintessenza dello stile grazie alla sua personalità, il carisma e la gentilezza mista a bontà d’animo, capace di trasmettere con grazia la sua umanità anche nel look più dimesso. Non stupisce, dunque, che The Gentlewoman, la rivista inglese di stile a tiratura biennale, l’abbia eletta la più elegante.

Per la notizia della settimana, in questa puntata numero sei si è parlato dello “scivolo delle caramelle”, ideato da un papà statunitense, Andrew Beattie, per permettere ai bambini di vivere Halloween in allegria ma anche in sicurezza. L’uomo ha costruito il piccolo scivolo – un tubo di cartone colorato di arancione e nero – con la figlia di 6 anni per poi collocarlo sul corrimano inclinato delle scale di casa, in Ohio. «Voglio che i nostri giovani possano vivere un po’ di normalità in tutta questa follia», ha scritto su Facebook. L’oggetto, creato in 20 minuti, sta attirando l’attenzione dei genitori di tutto il Paese. «I bambini apprezzeranno lo scivolo, si divertiranno e non si renderanno nemmeno conto che lo faccio per evitare il contagio. Abbiamo bisogno di un po’ di spirito di comunità», ha spiegato Beattie alla Cnn. Non solo. Il papà ha pensato a tutto. Per evitare che qualche bimbo non colga il messaggio e salga a bussare, l’uomo ha posizionato un fantasma nella parte inferiore del tubo, recante il messaggio “Metti qui il secchiello”. Beattie ha detto che indosserà la mascherina, nonché un guanto – o delle pinze – per posizionare le caramelle nel tubo e farle così scivolare direttamente nel secchiello. Ha poi incoraggiato gli altri genitori a costruire un loro scivolo, così da poter permettere ai propri figli di festeggiare Halloween: «È semplice e chiunque può farlo», ha detto.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.