La situazione fotografata stamane da una nostra lettrice fotografa al meglio – più di ogni altro commento – cosa succede all’ex ospedale Sant’Anna a Camerlata. Una lunghissima coda da via Paoli (fin dal semaforo di piazza Camerlata), ma anche dalla Napoleona in salita verso l’ex ospedale. Tutti in attesa di effettuare il tampone per verificare la positività al Covid19. E la lunga fila di auto – come già nei giorni scorsi – fa capire il grande numero di persone che ogni giorno si sottopone a questo esame. Stessa cosa pure in via Castelnuovo (ex ospedale psichiatrico San Martino) e pure ad Erba all’esterno di Lariosoccorso dove – sempre restando in auto – vengono fatti i tamponi. In questo caso, ad ERba, i tempi di attesa decisamente più contenuti da quanto ci hanno riferito sempre i nostri lettori tramite i messaggi su Facebook

