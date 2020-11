Un gruppetto isolato all’esterno dell’ingresso dell’ospedale Sant’Anna prima e di Cantù poi. Volantini con il comunicato della categoria per sollecitare attenzione, rispetto e riconoscimento della professionalità di un intero comparto – quello degli infermieri – essenziale per gestire al meglio questo periodo di Pandemia-Bis. La protesta è andata in scena questa mattina all’esterno della struttura di San Fermo. E nella nostra diretta (video allegato) le ragioni chye hanno spinto gli infermieri a chiedere – proprio in questo periodo delicatissimo per l’emergenza – attenzione a istituzioni ed autorità.

