Il C.F.P. di Como lancia i Virtual Days per studenti e genitori

Per gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado e i loro genitori il C.F.P. di Como organizza nelle prossime settimane gli Info Virtual Days, la versione digitale degli Open day. Ragazzi e genitori potranno conoscere l’offerta formativa del C.F.P., visitare virtualmente la struttura di via Bellinzona e interagire direttamente con Coordinatori, Tutor e Docenti per avere tutte le informazioni utili.

Nelle settimane di didattica in presenza, allievi e docenti hanno preparato video e interviste che permetteranno ai partecipanti di conoscere il piano di studi, approfondire i profili professionali, ascoltare il punto di vista dei ragazzi e vederli all’opera nei laboratori di pratica professionale. Anche se quest’anno non sarà possibile assaggiare le prelibatezze prodotte dal settore alimentazione, il CFP ce la metterà tutta per fare vivere ai partecipanti un’esperienza completa della sua realtà formativa ed educativa.

Dal 1972 il C.F.P. si impegna a formare generazioni di professionisti nel settore della ristorazione, della pasticceria e del benessere, fornendo un solido bagaglio di competenze culturali e professionali. Nel tempo il C.F.P. ha adottato un modello di formazione dinamico, che coniuga la trasmissione del sapere con l’esperienza diretta in laboratorio didattico e in azienda e punta a diversificare le metodologie didattiche, in funzione degli stili e delle attitudini all’apprendimento. Con l’emergenza pandemica ha ulteriormente arricchito la metodologia di insegnamento adottando strumenti e modelli didattici digitali.

Le giornate di orientamento sono divise per il settore Benessere (Estetica e Acconciatura: 24 novembre e 1 dicembre 2020) e per il settore Alimentazione (Cucina, Pasticceria e Sala-Bar: 26 novembre e 3 dicembre 2020). Gli incontri si terranno dalle 18.00 alle 19.00. Per partecipare ai Virtual Days è necessario registrarsi attraverso il form disponibile sul sito del C.F.P.