Prima fila e testa bassa. Come in primavera, forse ancora di più ora. I medici comaschi di base, rappresentati dal preisdente Gianluigi Spata oggi in diretta da noi, già da settimane al centro di un grande lavoro. Emergono – e Stata oggi lo ha confermato pienamente – alcune criticità sulla gestione di questo periodo: i test rapidi per possibili pazienti Covid (in arrivo si, ma difficilmente utilizzabili) e poi il numero esiguo di vaccini a disposizione per combattere l’influenza stagionale.

Spata (video allegato) è stato chiaro e diretto chiamando in causa anche le istituzioni regionali.