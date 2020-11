Electroclassic Festival sta cercando te! È aperta la Call For Electroclassic il 24 e il 27 novembre, il festival organizzato dall’associazione comasca Amadeus Arte, in collaborazione con il corso di Sound Design dello IED, offre l’opportunità ai musicisti italiani di presentare al pubblico un proprio progetto di musica dal vivo realizzato attraverso l’integrazione tra strumenti acustici tradizionali ed elaborazione elettronica, anche in chiave multidisciplinare.

Potranno partecipare alla Call For Electroclassic musicisti/compositori senza limiti di età e sesso, ma residenti in Italia o stranieri iscritti a una scuola italiana che preveda corsi audio o musicali. Le call sono riservate a singoli musicisti elettronici e gruppi composti da un massimo di 2 musicisti ( o 1 musicista e un performer anche di altra disciplina artistica).I progetti selezionati saranno inseriti nel programma ufficiale di Electroclassic Festival che si terrà a Milano dal 22 al 29 novembre 2020

Regolamento e modalità di partecipazione su https://electroclassicfestival.com/call-for-electroclassic-2020/

Electroclassic Festival è un progetto di Amadeus Arte in collaborazione con BigBox.

L’idea fondante del festival Electroclassic è proporre al pubblico una selezione di progetti di musica dal vivo, la cui caratteristica è quella di sfruttare le moderne tecnologie digitali per arricchire le personalità timbriche degli strumenti tradizionali in chiave espansiva e non limitativa.

Electroclassic Festival offre concerti di alto valore artistico e culturale all’interno di un’area che comprende anche zone periferiche della metropoli milanese, favorendo l’accessibilità di un pubblico il più ampio possibile a proposte musicali fruibili e innovative al tempo stesso.

Electroclassic prevede una serie di concerti che si svolgono all’interno di spazi culturali differenti, tutti caratterizzati da un’apertura alla contaminazione e alla multidisciplinarietà artistica.

Electroclassic Festival rimette in primo piano la relazione tra musicista e strumento acustico tradizionale, come base di partenza per l’arricchimento espressivo della performance attraverso l’utilizzo di nuove (e vecchie) tecnologie.

I musicisti coinvolti in Electroclassic Festival sono stati scelti in base alle competenze in questa chiave “integrativa” e all’alto livello artistico.