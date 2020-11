La serata perfetta. Non solo nella prima fase – quella di scprire le professioni degli otto ignoti presenti in studio – ma anche nella fase conclusiva, quella dove doveva abbinare il parente misterioso ad uno degli otto concorrenti misteriosi. E così la giovane Valentina Cattaneo da Carugo, ha trionfato questa sera alla trasmissione di RaiUno post-Tg “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus: è riuscita ad abbinare il parente misterioso ad uno degli otto presenti. Bottino di 100.000 euro, una bella vincita e grande felicità per la brava concorrente canturina. A Valentina anche i complimenti del conduttore del programma.

Foto 3 di 3





(Foto dalla trasmissione di Rai Uno – Soliti Ignoti il ritorno)