Un grande spavento. Comun denominatore dei due incidenti avvenuti ieri sera. Il primo a Solbiate (ore 18,15) sulla provinciale con una vettura che, per cause da accertare, si è ribaltata in strada. Il ragazzo alla guida, 23enne, soccorso dal personale 118 e portato in ospedale ma senza conseguenze serie. Tanto spavento si, ma nulla di grave. Avrebbe fatto tutto da solo.

Foto 2 di 2



Ancora più spettacolare la carambola avvenuta alle 23 – al momento dell’entrata in vigore del provvedimento di restrizione dovuto al Covid – a Laglio sulla Regina (foto sopra dei pompieri): la ragazza a bordo dell’auto, 22 anni, è rimasta quasi illesa anche se sotto choc. Portata, comunque, precauzionalemnte in ospedale a Gravedona.