Anche oggi i dati dell’emergenza sanitaria, in Regione e nel comasco, sono particolarmente elevati. Forniti pocon fa dalla Regione e dal Ministero: oggi sono 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,7. A Como e provincia 485 i contagi, oltre 1.200 a Varese. Oltre quota 1.100 anche a Monza Brianza in una situazione di costante affanno per i medici e gli infermieri dei pronto soccorso. Da Como a Milano, da Varese alla brianza.

Domani, intanto, il Governatore Fontana farà il punto in video-conferenza con i sindaci dei comuni capoluogo per poter decidere eventuali nuove norme da introdurre in Regione. Da noi, a fronte di un numero considerevole di tamponi effettuati (anche i drive-trough che lavorano a tutto spiano), numeri di positivi elevati, molto superiori anche rispetto alla primavera.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 39.658, totale complessivo: 2.984.274

i nuovi casi positivi: 8.607 (di cui 243 ‘debolmente positivi’ e 60 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 96.687 (+489), di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti

in terapia intensiva: 418 (+26)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.246 (+213)

i decessi, totale complessivo: 17.589 (+54)

I nuovi casi per provincia: