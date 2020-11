Chef Caranchini da Cernobbio a Masterchef con le sue creazioni di lago

Masterchef continua ad essere la trasmissione televisiva più seguita sul mondo del cibo e della cucina. Per l’Invention Test dellìultima puntata i giudici hanno deciso di invitare come ospite il giovane comasco chef Davide Caranchini in qualità di esperto di cucina di lago, che sarà proprio il tema della prova.

Caranchini, una stella Michelin con il suo ristorante Materia di Cernobbio, ha presentato tre creazioni che i concorrenti dovranno replicare e chi conosce la cucina dello chef comasco sa che non è una sfida facile.