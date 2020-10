Sere in casa? Tornano delivery e take away, anche in tema halloween

Con il nuovo decreto abbiamo perso gli aperitivi e le cene fuori ma sicuramente non la sete e la fame. Per questo noi di ciaocomo abbiamo pensato a voi e abbiamo deciso di suggerirvi qualche posto che vi offra un alternativa all’ennesima pasta al forno congelata della mamma.

Partendo dalla colazione:

Babi – instant coffee che vi offre oltre al solito caffè e brioche tante leccornie diverse ma sopratutto dei deliziosi brunch per alleviare le giornate di smart working.

Se all’aperitivo proprio non riuscite ad adattarvi a ciò che il supermercato ha da offrire e vi mancano il vostro spritz con tagliere e la birra artigianale ricercata, o semplicemente non avete fatto in tempo ad andare a fare la spesa prima delle 18 e la vostra scorta è finita ecco due posti in centro Como che possono aiutarvi:

@home vi consegnerà i vostri cocktail in bottigliette di vetro, per mantenere la temperatura e il sapore, in sacche termiche e un piatto aperitivo di salumi e formaggi di alta qualità. I pacchetti contengono il drink scomposto pronto per essere preparato da voi come se foste al bar.

Birrivico che oltre a mettere a disposizione tutta la lista di oltre 100 birre in bottiglia ti permette anche di ordinare e portare a casa le sue birre alla spina grazie alla comoda latta fresca da 0,5l o 1l. Ma anche la cucina d’asporto è da scoprire. dalle specialità regionali al gusto etnico, noi vi consigliamo il byrani

Mentre per il servizio di delivery e take away di food questi sono i nostri ristoranti preferiti:

Crianza che invece offre i piatti della tradizione pugliese tra cui le Cozze alla Tarantina o gli Agnolotti “cuor di Puglia”. Offre un servizio di delivery e di asporto ordinando entro le 20.

La locanda dei giurati propone piatti tradizionali lariani e valtellinesi leggermente rivisitati come la selezione di Brisaola con Polenta fritta o gli Sciatt della Valtellina, oltre ad offrire un ampia selezione di carne alla brace. Il servizio di delivery non è ancora attivo ma i ragazzi sono pronti per offrirvi un ottimo take away.

Ristorante Sociale permette di gustare piatti della tradizione comasca e che ha attivato il servizio di asporto tutti i giorni tranne il martedì. Mentre la consegna è attiva il venerdì, sabato e domenica su prenotazione.

Il Ducato, la salumeria Emiliana per gustare tutta la tradizione culinaria di Parma e Piacenza, tra cui il famosissimo gnocco fritto! Il ristorante, come molti altri, sfrutta le app di consegna a domicilio.

Shabu Como per chi ama il fresco sushi o un poke ben fatto

Pusiano – cene da asporto per il fine settimana di “Tutti i Santi”

Per sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, i ristoranti di Pusiano propongono insieme il proprio menù da asporto, per consentire un momento di festeggiamento in famiglia in occasione delle ricorrenze di “Tutti i Santi”.

La proposta va a colmare il vuoto creatosi con la chiusura alle 18.00 imposta dal DPCM, ma è anche estesa ai pranzi, che comunque sono consentiti anche presso i locali stessi.

L’iniziativa dal titolo “We Love Pusiano, Pusiano Loves You”, nasce per stimolare tanto i Pusianesi quanto i turisti di prossimità a continuare a supportare i ristoratori del paese. L’augurio è di ritrovarsi presto ad animare le piazze e a godere insieme delle bellezze del territorio.